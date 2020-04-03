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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Koç Holding, Ekonomi, Güncel

Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı

Son dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Turkcell ve Koç Holding'den geldi. Türkiye'nin öncü firmaları kampanyaya 20'şer milyon lira bağış yaptı.

03.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yapmaya devam ediyor. Kampanyaya son olarak Koç Holding ve Turkcell de katkı sağladı.

KOÇ HOLDİNG'DEN 20 MİLYON LİRA BAĞIŞ

Koç Holding, Milli Dayanışma Kampanyası'na Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz'ın desteğiyle toplam 20 milyon lira ile katkı sağladı.

TURKCELL'DEN DE 20 MİLYONLUK BAĞIŞ

Türkiye'nin önde gelen GSM operatörü Turkcell de Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira katkıda bulunduğunu duyurdu.

Kampanyaya 20 milyon ve üzerinde bağış yapan diğer firmalar:

100 MİLYON +

Türkiye Cumhuriyet Merkez Balkanı: 100 Milyon TL

50 MİLYON TL +

Ziraat Bankası: 62 milyon 300 bin TL

Vakıfbank: 50 milyon TL

Halkbank: 50 milyon TL

Türk Telekom: 40 milyon TL

20 MİLYON TL +

Eti Bakır: 24 milyon TL

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu: 20 milyon TL

Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı

Haberin Videosu:

Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı++++++++++++++++++++++++
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