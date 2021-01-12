Son dakika: Türkiye'den WhatsApp'a karşı bir hamle daha! KVKK inceleme başlattı

WhatsApp'ın yeni gizlilik politikası gereği kişisel bilgileri Facebook ile paylaşacağını açıklaması kullanıcıların tepkisini çekti. Birçok kullanıcı uygulamayı silerken, Türkiye WhatsApp'a karşı harekete geçti.

REKABET KURULU'NDAN SONRA KVKK'DAN DA BİR HAMLE GELDİ

Dün durumu yasaya aykırı bulan Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Bugün de Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan (KVKK) bir hamle geldi. KVKK, WhatsApp hakkında inceleme başlattı.

KVKK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde son günlerde basına da yansıyan çeşitli haberlerden; Whatsapp Inc tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği, bu kapsamda rıza vermeyen kullanıcıların bu uygulamayı kullanamayacağı ve hesaplarının silineceğine dair kullanıcılara bilgilendirme iletildiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15 inci maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 12.01.2021 tarihli toplantısında konu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile Kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden değerlendirilecek olup, gelişmeler hususunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."