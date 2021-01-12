Son dakika: Türkiye'den WhatsApp'a karşı bir hamle daha! KVKK inceleme başlattı
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Son dakika: Türkiye'den WhatsApp'a karşı bir hamle daha! KVKK inceleme başlattı

12.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:38

Son dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, sunduğu gizlilik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp hakkında inceleme başlattı.

WhatsApp'ın yeni gizlilik politikası gereği kişisel bilgileri Facebook ile paylaşacağını açıklaması kullanıcıların tepkisini çekti. Birçok kullanıcı uygulamayı silerken, Türkiye WhatsApp'a karşı harekete geçti.

REKABET KURULU'NDAN SONRA KVKK'DAN DA BİR HAMLE GELDİ

Dün durumu yasaya aykırı bulan Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Bugün de Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan (KVKK) bir hamle geldi. KVKK, WhatsApp hakkında inceleme başlattı.

KVKK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde son günlerde basına da yansıyan çeşitli haberlerden; Whatsapp Inc tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği, bu kapsamda rıza vermeyen kullanıcıların bu uygulamayı kullanamayacağı ve hesaplarının silineceğine dair kullanıcılara bilgilendirme iletildiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15 inci maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 12.01.2021 tarihli toplantısında konu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile Kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden değerlendirilecek olup, gelişmeler hususunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."

Son dakika: Türkiye'den WhatsApp'a karşı bir hamle daha! KVKK inceleme başlattı
Haber Yorumları (16)
ADAM: Biz kimiz ki sanki devlet sırrımız var demeyin. Değersiz bilgiyi toplamazlar whats up facebok için ne kadar para harcayıp satın aldılar ve size bunu bedava hizmet olarak sunuyorlar. NEDEN düşünün akledin . NEDEN ?
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REALİST: yalovaya selamlar
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MEZARCI: 20 yil önceki durum ile şimdiki durum arasinda hicbir fark yok hatta daha kötüyüz ben şuna bakarım param ne kadar değerli 20 yil once bir ogretmen maaşi kac gr altin aliyordu şimdi kac gr......REFAH HUZUR YAŞAM STANDARTLARI ADALET VE SAYAMADIKLARIMMM INANIN DAHA KÖTÜYÜZ...
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