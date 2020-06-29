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Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği'nin 1 ay daha uzatıldığı müjdesini verdi.

29.06.2020 18:38 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği'nin 1 ay daha uzatıldığını ifade etti.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ DE 1 AY UZATILDI

Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz, iş fesih sınırlaması ve nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam ediyor" ifadelerini kullandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemez.

KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Kısa çalışma ödeneği, iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELER?

Kısa çalışma ödeneğini hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa çalışma ödeneği başvurularında işverinin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak.

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Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı

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