Son dakika... Kırşehir Belediyespor transfer çalışmalarna hız verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Kırşehir Belediyespor transfer çalışmalarna hız verdi

Son dakika... Kırşehir Belediyespor transfer çalışmalarna hız verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber: 2. Lig'de mücadele eden ve 1. Lig için yarı final oynayan Kırşehir Belediyespor takımı iç ve dış transfer çalışmalarına başladı.

2. Lig'de mücadele eden ve 1. Lig için yarı final oynayan Kırşehir Belediyespor takımı iç ve dış transfer çalışmalarına başladı.

Belediyespor Basın Sözcüsü Battal Çelik, şehir kamuoyunun takımın gündemini yakından takip ettiğini belirttiği açıklamasında, kılı kırk yararak çalışmaların yürütüldüğünü ve bütçe dahilinde 1. Lig yolunda transfer çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi. Çelik, "Resmi sayfalarımızdan bir açıklama olmadan lütfen başka açıklama ve söylentilere itibar etmeyin. Zaten transfer gerçekleştiğinde hemen kıymetli Kırşehir Belediyespor sevdalılarını haberdar ediyoruz. İmkanlarımız kısıtlı ve kulüp olarak maddi anlamda desteğe ihtiyacımız var. Önceki yıl da geçen yılda futbol anlamında çıtayı oldukça yükselttik. Çok iyi bir kadro ve ekip kurma adına mücadele ediyoruz, sizlerde taktir edersiniz ki bunları yapmak için para lazım" dedi.

Kırşehir Belediyesi dışında destek alınmadığını aktaran Çelik, "Belediyeden başka destek anlamında ciddi bir gelir olmayınca bu işleri yapmakta gerçekten çok zorlanıyoruz. Gerek oyuncu fiyatları gerekse de teknik kadro fiyatları çok yükseldi. Bu yüzden takımımıza sahip çıkıp destek olunur ise emin olun geçen yıl ki başarıyı belki de daha fazlasını yakalayabiliriz. Her zaman dediğimiz gibi bir başarı yakalanacak ise bu ancak 4'lü saç ayağının oluşması ile mümkün olabilir" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Sedat Peker Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Nur Sürer Acun Ilıcalı Tamer Levent Funda Eryiğit
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Roland Garros Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Kırşehir Belediyespor transfer çalışmalarna hız verdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 11:52:53. #1.14#

title