Kerim Frei ve kardeşi Emmen'de
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Kerim Frei ve kardeşi Emmen'de

18.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:53
Kerim Frei ve kardeşi Emmen'de

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Kerim Frei, Hollanda ekibi Emmen'e transfer oldu.

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Kerim Frei, Hollanda ekibi Emmen'e transfer oldu. Tecrübeli futbolcunun kardeşi Elias Frei da aynı kulübe imza attı.

Hollanda Eredivisie ekibi Emmen, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Kerim Frei'ı renklerine bağladı. Emmen, geçen sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun 1,5 yıllık sözleşmeye imza attığını duyurdu. Bu arada, deneyimli oyuncunun kardeşi Elias Frei da Emmen ile 1,5 yıllık anlaşma yaptı. Elias Frei sol bek mevkisinde görev yapıyor.


Kerim Frei ve kardeşi Emmen'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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