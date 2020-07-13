Son Dakika: Kayseri'de uyuşturucu sanıklarına hapis cezası Son dakika haberine göre KAYSERİ'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan Tevfik Ö. (25), 15 yıl 7 ay 15 gün, tutuksuz yargılanan Umut Ç. (21), 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan Tevfik Ö. (25), 15 yıl 7 ay 15 gün, tutuksuz yargılanan Umut Ç. (21), 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen 4 Ocak'ta polisin durdurduğu otomobilde bulunan Tevfik Ö.'nün üzerinde 0.59 gram metamfetamin ele geçirildi. Tevfik Ö., gözaltına alınıp tutuklanırken, Umut Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan Tevfik Ö.'ye 15 yıl 7 ay 15 gün ile 31 bin 240 TL para cezası, tutuksuz sanık Umut Ç'ye ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kaynak: DHA