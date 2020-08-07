Son dakika! Kayseri'de Kovid-19 tedirleri denetimi Son dakika güncel haberi: Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış Karpuzatan bölgesindeki esnafı ziyaret ederek yeni tip koronavirüs tedbirlerini denetledi.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış Karpuzatan bölgesindeki esnafı ziyaret ederek yeni tip koronavirüs tedbirlerini denetledi.

KTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, pandemi sürecinde kurallara uyma noktasında kolluk kuvvetleriyle birlikte denetim gerçekleştiren Başkan Bağlamış, esnafın sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğunu belirtti.

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de denetimler kapsamında incelemelerde bulundu.

Denetimlerde, kentte faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik inceleme ve bilgilendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA