Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 731,015366 0,92 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,084385 0,19 Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,817034 0,10 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,057010 0,08 Gedik Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 2,831036 0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032245 0,46 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 116,587192 0,76 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,073225 0,70 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,335854 0,30 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033948 0,25 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,112710 0,19 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,662011 0,06 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,063120 0,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028108 0,47 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,917519 0,35 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,137488 0,34 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,029762 0,27 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,270272 0,12 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,105470 0,03 TEB Portföy Altın Fonu 0,111703 0,03 Garanti Portföy Altın Fonu 0,130777 0,03 Deniz Port. Altın Fonu 0,057242 0,03 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,045114 0,03 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,008020 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,609849 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022805 0,03 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,676373 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,141457 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara