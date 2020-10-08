En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,90 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 0,86 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,85 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,90 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 0,86 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,85 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,294614 -0,90 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,914135 -0,86 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040657 -0,85 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,171541 -0,84 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079902 -0,83 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044213 -0,68 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,585546 -0,65 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,331233 -0,65 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,418694 -0,55 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 87,635959 -0,52 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara