Son dakika... Karşıyaka'da iç transfer kongre sonrası
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Son dakika... Karşıyaka'da iç transfer kongre sonrası

Son dakika... Karşıyaka'da iç transfer kongre sonrası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber: Misli.com 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi kadrosundaki 4 futbolcunun sözleşmesinin bittiği Karşıyaka, iç transferi kongre sonrasına bırakacak.

Misli.com 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi kadrosundaki 4 futbolcunun sözleşmesinin bittiği Karşıyaka, iç transferi kongre sonrasına bırakacak. Takımın önemli isimlerinden kaptan Mustafa Aşan, golcü Hakan Kuş, sağ bek Anıl ve kaleci Mehmet'in serbest kaldığı yeşil-kırmızılılar bu isimlerin sözleşmelerini yenilemek için haziran ayında yapılması beklenen genel kurul sonrası masaya oturacak. 

Yeşil-kırmızılılarda 2014-2015 sezonundan beri forma giyip kadronun altyapıdan çıkmayan tek ismi olan Mustafa Aşan, lig bittikten sonra yönetime Karşıyaka'yla görüşmeden başka teklifleri değerlendirmeyeceğinin sözünü verdi. Transfer yasaklısı takımın en golcü ismi olan Hakan'ın da birçok teklif almasına rağmen öncelikle kulübüyle görüşmekten yana olduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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