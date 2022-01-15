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Son dakika: Karşıyaka, 4 transferi birden duyurdu

Son dakika: Karşıyaka, 4 transferi birden duyurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: Transfer tahtasını açmayı başaran Karşıyaka, orta saha Fatih Ergen, forvet Fatih Taşdelen, santrfor Can Vural ve orta saha oyuncusu Kerem Palayı kadrosuna kattığını açıkladı.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Transfer tahtasını açmayı başaran Karşıyaka, orta saha Fatih Ergen, forvet Fatih Taşdelen, santrfor Can Vural ve orta saha oyuncusu Kerem Palayı kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka, transfer tahtasının açılmasının ardından anlaşma sağladığı oyuncuların lisanslarını çıkardı. Yeşil-beyazılar, TFF tarafından verilen onayla beraber yeni transferlerini duyurdu. İzmir temsilcisi, Kırşehir Belediye Spor'dan santrfor Can Vural, Yomra Spor'dan forvet oyuncusu Fatih Taşdelen, Pazarspor'dan orta saha oyuncusu Fatih Ergen ve Çorum FK'den orta saha oyuncusu Kerem Pala'yı kadrosuna kattı. - İZMİR

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