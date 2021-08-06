Son dakika: Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını (5)
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Son dakika: Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını (5)

Son dakika: Karabük'te aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını (5)
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KARABÜK VALİLİĞİ: YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı ve 100 hektar alanın tahrip olduğu ifade edildi.

KARABÜK VALİLİĞİ: YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA 

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı ve 100 hektar alanın tahrip olduğu ifade edildi. Valilik açıklamasında, "Merkez ilçeye bağlı Ödemiş Köyü ve Yeşilköy mevkiinde başlayan orman yangını Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ve komşu illerimizden gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, İl Özel İdaresi ekipleri, il ve ilçe belediyelerimizin itfaiye ekipleri, komşu illerimizden gelen il ve ilçe belediye itfaiye ekipleri, devletimizin tüm kurumlarının araç, gereç ve personeli, özel sektöre ait itfaiye ve su tankerleri ile yöre halkımızın büyük emek, gayret ve cansiperane destekleri ile büyük oranda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları halen devam etmektedir. Yangın söndürme çalışmalarına 162 itfaiye, arazöz, su tankeri ve iş makinesi, 400'ün üzerinde emniyet, jandarma, orman işletme müdürlüğü, kamu personeli ve vatandaşımız katılmış olup yangında yaklaşık 100 hektarlık alan zarar görmüştür. Yangının şu an itibariyle yerleşim yerlerine sirayet etmesi söz konusu değildir." denildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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