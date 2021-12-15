Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde operasyon! 51 kişi hakkında gözaltı kararı var

Türkiye'de koronavirüs salgınının ardından ikinci el araç fiyatlarındaki ani artış dikkat çekmişti. Dünya genelinde yaşanan çip krizi nedeniyle sıfır araç üretimlerinin düşmesi de ikinci el araç fiyatlarının yükselmesine neden olurken, fiyat artışlarının bir diğer nedeninin de stokçuluk olduğu iddia edilmişti.

EMNİYET DÜĞMEYE BASTI

Vatandaşların ikinci el araçlarda fahiş fiyatlardan yakınmasının ardından çalışma başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir süredir devam ettikleri araştırma sonucunda bugün harekete geçti.

KARABÜK MERKEZLİ DEV OPERASYON

Ekipler, Karabük merkezli olarak başlatılan operasyon kapsamında 50 ilde "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" belirlenen 51 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, karakolda ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilecek.

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