Son Dakika: Kanal İstanbul projesi için imar planları onaylandı ve askıya çıkarıldı

Son dakika: Uzun süredir hükümeti ve İBB'yi karşı karşı getiren Kanal İstanbul projesi hakkında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tartışmaları daha da alevlendirecek açıklamalarda bulundu. Sürecin başlatıldığını kaydeden Bakan Kurum, "Kanal İstanbul Projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy Belediyesi'nde gerçekleştirilen durum değerlendirme toplantısına katıldı. İlçe Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'dan devam eden projeler hakkında bilgi alan Bakan Kurum, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"1/100 BİNLİK PLANIMIZI ASKIYA ÇIKARDIK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile hükümeti uzun süredir karşı karşıya getiren Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuşan Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Kanal İstanbul projesine ilişkin daha önce 1/100 bin, 1/5 bin ve 1 bin uygulama imar planlarını askıya çıkarmıştık. Vatandaşlarımızdan gelen talepler, belediyelerimizden, kamu kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda yapılan itirazlar doğrultusunda bu itirazları değerlendirdik. 1/100 binlik planımızı geçen hafta itibariyle askıya çıkardık."

"İMAR PLANLARINI ONAYLAMIŞ VE ASKIYA ÇIKARMIŞ BULUNUYORUZ"

Projenin onaylandığını dile getiren Bakan Kurum, "1/5 bin ve 1 bin uygulama imar planlarını da itirazları değerlendirmek, vatandaşlarımızın sorunlarını problemlerini çözerek İstanbul'umuza değerine değer katacak. Kanal İstanbul Projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz. Bu çerçevede inşallah adımlarımızı da hızlı bir şekilde atmak suretiyle güzel İstanbul'umuza, Kanal İstanbul projesini de kazandırıyor olacağız." ifadesinde bulundu.