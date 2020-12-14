Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak
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Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak

14.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:30

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini belirtti. Kamu işçilerine verilen ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak 2020 tarihinde ikinci taksit ise 22 Mayıs 2020 tarihinde ödenmişti. Kamuda istihdam edilen işçilere ödenen ilave tediyelerin 3'üncüsü 27 Temmuz'da hesaplara yatırılmıştı.

TAŞERONDAN KADROYA GEÇEN İŞÇİ DE ALACAK

Kamu işçilerinin 13 günlük bu yılın son ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını vurgulayan Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı.

Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı

TEDİYE ÖDEMESİ NEDİR?

Tediye kelime olarak; ikramiye, ek ödenek ve para desteği anlamlarına gelir. Devletin her yıl işçilerin hizmet karşılığı olarak, 52 günden hesaplayıp vergileri düştükten sonra işçilere yaptığı ek ödemedir.Devlet ve devlete bağlı kurumlarda işçi statüsünde çalışan personeller bu ücretten yararlanabilir.

Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak
Haber Yorumları (4)
BİR ÖĞRETMEN: öğretmenlere yok rahat olun
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İŞÇİ: özel sektör işçiler ölsün artık gözünüzü açın bu ülkede sadece kamu çalışanları yok özel sektör işçileri aç eve ekmek götüremiyor artık bir çözüm istiyoruz.
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BİLAL: kamudaki çalışanlar azcık para aldığı için braz daha dağıtalım demişler
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