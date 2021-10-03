Son dakika: 'İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı' başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. - Haberler
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Son dakika: "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz.

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
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Son dakika haberi: İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Örnekköy Mahallesi'nde çocukları kavga eden ve akraba oldukları öğrenilen S.Z. ile Demet K. tartışmaya başladı.

Ailelerin diğer fertlerinin de dahil olmasıyla büyüyen olayda S.Z'nin kocası K.Z, evin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı.

Vücutlarına saçma isabet eden Demet K, Serdar K, Gamze K. ve Niyazi G. ile darbedilen K.Z. ve Şahin K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Demet K. ve Şahin K. özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başına saçma isabet eden ve ilk anda öldüğü sanılan Demet K'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan K.Z'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: 'İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı' başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. - Haberler
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