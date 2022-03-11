Son dakika: Bağlantı noktasında açılma meydana gelen Unkapanı Köprüsü, ulaşıma kapatıldı
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Son dakika: İstanbul Unkapanı Köprüsü, rüzgar ve karın etkisiyle bağlantı noktalarında meydana gelen açılma nedeniyle ulaşıma kapandı.
İstanbul'da etkisini gösteren Sibirya kökenli Aybar kar fırtınası, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Aralıklarla hızlı bir şekilde bastıran fırtına, tüm kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Kar yağışı ve şiddetli fırtınanın etkisinden Unkapanı Köprüsü de nasibini aldı.
Rüzgar ve karın etkisiyle Unkapanı Köprüsü'nde hasar meydana geldi. Bağlantı noktalarında açılma yaşanması sebebiyle, köprü ulaşıma kapatıldı.
İstanbul'da dün öğlen saatlerinde bastırmaya başlayan kar yağışının pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Yetkililer sürekli uyarılarda bulunurken, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması isteniyor.
Kar yağışının yarın akşam saat 18.00'da etkisini daha da artırması ve pazar günü sabah 06.00'a kadar şiddetli yağışın sürmesi bekleniyor.