Son dakika: Bağlantı noktasında açılma meydana gelen Unkapanı Köprüsü, ulaşıma kapatıldı

İstanbul'da etkisini gösteren Sibirya kökenli Aybar kar fırtınası, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Aralıklarla hızlı bir şekilde bastıran fırtına, tüm kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Kar yağışı ve şiddetli fırtınanın etkisinden Unkapanı Köprüsü de nasibini aldı.

UN KAPANI KÖPRÜSÜ ULAŞIMA KAPATILDI

Rüzgar ve karın etkisiyle Unkapanı Köprüsü'nde hasar meydana geldi. Bağlantı noktalarında açılma yaşanması sebebiyle, köprü ulaşıma kapatıldı.

PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

İstanbul'da dün öğlen saatlerinde bastırmaya başlayan kar yağışının pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Yetkililer sürekli uyarılarda bulunurken, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması isteniyor.

YARIN 18.00'DE ETKİSİNİ ARTIRACAK

Kar yağışının yarın akşam saat 18.00'da etkisini daha da artırması ve pazar günü sabah 06.00'a kadar şiddetli yağışın sürmesi bekleniyor.