İstanbul'da iki kargo firmasına gerçekleştirilen operasyonda, plastik bidonlarda zeytinlerin arasına gizlenmiş 86 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmalarında şehiriçi ve şehirlerarası taşımacılık yapan bir kargo firmasının Kağıthane ve Beyoğlu şubelerinde plastik bidonlarda zeytinlerin arasına gizlenmiş tarihi eser olduğu bilgisini aldı. Kaçakçılık polisi, dün Kağıthane ve Beyoğlu'nda söz konusu kargo şubelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramalarda İstanbul'a kargo yoluyla zeytin bidonu içerisinde geldiği tespit edilen ve Türk İslam medeniyetleri ve Bizans dönemlerine ait olduğu tahmin edilen 30 sikke, 48 adet Roma dönemi oyun taşı, 3 parça gözyaşı şişesi ve 5 adet çeşitli dönemlere ait obje olmak üzere toplam 86 parça obje ve sikkeden oluşan eser ele geçirildi. Operasyonda kargoların alıcısı olduğu ve tarihi eserlerle bağlantısı bulunduğu belirtilen O.E. adlı şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelinin emniyete götürüldüğü ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL