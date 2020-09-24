Son dakika: İstanbul'da okul servisi ücretlerine yüzde 11,50 oranında zam yapıldı
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Son dakika: İstanbul'da okul servisi ücretlerine yüzde 11,50 oranında zam yapıldı

24.09.2020 16:19 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:41

Son dakika: UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da okul servisi ücretlerine yüzde 11,50 zam geldi. Pandemi nedeniyle önlerini göremediklerini belirten servisçiler, zammı yetersiz buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla okul servisi ücretlerine yüzde 11,50 oranında zam yapıldı.

SERVİSÇİLER ZAMMI YETERLİ BULMADI

Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda öğrenci ve personel servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 11,50 oranında zam önerisi oya sunuldu. Sektör temsilcileri, pandemi nedeniyle mart ayından beri çalışmadıklarını şu an sadece 1. sınıf öğrencilerinin taşındığını, önlerini göremediklerini belirterek zammı yeterli bulmadıklarını söylediler. Zam kararı oybirliği ile kabul edildi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ DÜZENLEME İSTEDİ

Sektör temsilcileri, oylamanın ardından pandemi kısıtlamaları nedeniyle velilerle sorun yaşadıklarını fiyatlandırmanın nasıl yapılacağı konusunda belirsizlik olduğunu belirterek bu konuda da düzenleme yapılmasını istediler. Komisyondan, pandemi nedeniyle taşımacılıkla ilgili kısıtlama olursa zam oranının tekrar UKOME gündemine taşınacağı açıklandı.

Son dakika: İstanbul'da okul servisi ücretlerine yüzde 11,50 oranında zam yapıldı
Haber Yorumları (9)
MUZİP: Kaç istiyordunuz, yüzde iki yüz mü? Şu arabayı adam gibi kullanan bir tane servis şoförü görmedim. Biraz aç kalın aklınız başınıza gelsin.
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HARBİCİ: Servisçiler de haklı yakıta zam araç bakımına zam, değişen parçala zam, zam üstüne zam. .
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ZALIM: Servisçilik de galericilik gibi milletin başına bela edildi.
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