Son dakika: İstanbul'da okul servisi ücretlerine yüzde 11,50 oranında zam yapıldı

Son dakika: UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da okul servisi ücretlerine yüzde 11,50 zam geldi. Pandemi nedeniyle önlerini göremediklerini belirten servisçiler, zammı yetersiz buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla okul servisi ücretlerine yüzde 11,50 oranında zam yapıldı.

SERVİSÇİLER ZAMMI YETERLİ BULMADI

Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda öğrenci ve personel servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 11,50 oranında zam önerisi oya sunuldu. Sektör temsilcileri, pandemi nedeniyle mart ayından beri çalışmadıklarını şu an sadece 1. sınıf öğrencilerinin taşındığını, önlerini göremediklerini belirterek zammı yeterli bulmadıklarını söylediler. Zam kararı oybirliği ile kabul edildi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ DÜZENLEME İSTEDİ

Sektör temsilcileri, oylamanın ardından pandemi kısıtlamaları nedeniyle velilerle sorun yaşadıklarını fiyatlandırmanın nasıl yapılacağı konusunda belirsizlik olduğunu belirterek bu konuda da düzenleme yapılmasını istediler. Komisyondan, pandemi nedeniyle taşımacılıkla ilgili kısıtlama olursa zam oranının tekrar UKOME gündemine taşınacağı açıklandı.