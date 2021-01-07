Son dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avı 10 gün boyunca yasaklandı
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Son dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avı 10 gün boyunca yasaklandı

07.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:45

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz'de avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki balıkların oranında yaşanan artış nedeniyle 10 gün boyunca hamsi avına yasak getirdi. Bu gece itibarıyla başlayacak olan yasak 20 gün daha uzatılabilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Karadeniz'in büyük bir bölümünde avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki balıkların oranında artış olduğu ve et verimlerinin de oldukça düşük olduğu tespit edildiği vurgulandı.

"YAŞANAN DURUM GELECEK YILLARI OLUMSUZ ETKİLEYECEK"

Açıklamada, "Son günlerde yapmış olduğumuz gözlemlerde ve araştırma kuruluşları tarafından yapılan izleme çalışmalarında, Marmara Denizi'nde ve İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinin batısındaki hamsi stoklarında balığın biyolojisi açısından bir olumsuzluk bulunmadığı ancak, İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki bireylerin oranında artış olduğu ve et verimlerinin de oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Yaşanan bu durumun, gelecek yılların hamsi stoklarına ve anaçlarına olumsuz etki edeceğinden dolayı balıkçılık yönetimi açısından acil bir önlem alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır" denildi.

"YASAK 20 GÜN DAHA UZATILABİLİR"

İstanbul Boğazının tamamı ile Karadeniz'de İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda 08 Ocak 2021'den itibaren her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulduğunun belirtildiği açıklamada "Bu süre içerisinde bakanlığımızca yapılacak gözlem ve incelemeler neticesinde hamsi balıklarının biyolojisinde bir düzelme olmaması halinde, 10'ar günlük periyotlarla 20 gün daha hamsi avcılığı durdurulabilecek olup, konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilerek kontrol ve denetim faaliyetleri yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avı 10 gün boyunca yasaklandı
Haber Yorumları (15)
AKÇAABATLISELÇUK: E ne olacak vatandaş PAHALI diye yiyemiyor BOYU küçük olanlarıda YURT dışı kabul etmiyor ,Büyüsün bari
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REF: , Ülkede ne denizdeki balık kaldı ne tarım ciftcilik hayvancılık nede toprak satılanlara baksan kac il büyüklüğünde satılçdı satın savın yiyin 10 milyon mülteciyi sokun sıcak su deneyyindeki kurbağayız artık herkey icin cok gec
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4.VİTES: Pahalı diye zaten yiyemiyorduk bir yıl yasaklansin
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