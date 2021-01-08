Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'a transfer oldu
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Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'a transfer oldu

08.01.2021 11:12 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:13

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, İsmail Güven, Doğan Can Gölpek ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ı kadrosuna kattı.

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın 18 yaşındaki oğlu Emre Kartal, profesyonel oldu ve Konyaspor ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferler İsmail Güven, Doğan Can Gölpek ve Emre Kartal ile sözleşme imzalandığı bildirildi. İsmail Güven ve Doğan Can Gölpek ile 1.5 yıl, Emre Kartal ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Fenerbahçe altyapısında yetişen Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal da profesyonel oldu ve Konyaspor'a transfer edildi. Genç oyuncu 3 numaralı formayı giyecek.

BYTYQİ 2.5 YIL KONYASPOR FORMASI GİYECEK

Yeşil-beyazlı kulüp Norveç 1. Ligi (Eliteserien) takımlarından Viking'de forma giyen Kosovalı oyuncu Zymer Bytyqi'yi de kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, forvet arkasında ve her iki kanatta oynayabilen 24 yaşındaki Bytyqi ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda Bytyqi için düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Sportif Direktörü Adnan Erkan da yer aldı.

İmza töreninde açıklamada bulunan Bytyqi, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir kulübe geldim. Büyük bir taraftar desteği var. Şimdiden bana ilgi gösteriyorlar. Elimden geleni yapacağım ve kulübe katkı sağlamak istiyorum. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp, ligde hak ettiğimiz yerde olacağız." ifadelerini kullandı.

Zymer Bytyqi, Konyaspor'da 14 numaralı formayı giyecek.

Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'a transfer oldu
Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'a transfer oldu
Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'a transfer oldu
Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'a transfer oldu
Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'a transfer oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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