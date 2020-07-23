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Son dakika... İş adamı Kandaşoğlu: "Genç nüfusumuz bizim için en büyük nimettir"

Son dakika haberine göre Van'ın önde gelen iş insanlarından Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, 1979 yılından beri bölgeye hizmet verdiklerini ifade ederek, "Hükümetin, Cumhurbaşkanının ve bakanların ilimizde yaptığı işleri bizler yerelde yapamıyoruz" dedi.

Son dakika... İş adamı Kandaşoğlu:
23.07.2020 10:44 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:48

Van'ın önde gelen iş insanlarından Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, 1979 yılından beri bölgeye hizmet verdiklerini ifade ederek, "Hükümetin, Cumhurbaşkanının ve bakanların ilimizde yaptığı işleri bizler yerelde yapamıyoruz" dedi.

İHA muhabirine konuşan Vanlı iş insanı Zahir Kandaşoğlu, 1979 yılından beri Van, Hakkari, Bitlis, Ağrı, Iğdır ve Muş illerinde ciddi hizmetler yaptıklarını ifade ederek, bunu büyük bir şevkle yaptığını söyledi. 40 yılı aşkın bir süredir sürekli alanda hizmet verdikleri için bölgenin sorun ve sıkıntılarını yakından bildiklerini belirten Kandaşoğlu, "Bu bölgede yaşadığımız için sahada ne olup ne bittiğini görüyoruz. Van; hepimiz için, bölge için, Türkiye için de önemlidir. Van eskiden özellikle altyapı başta olmak üzere yol, elektrik, okul ve hastane alanında ciddi sıkıntılar yaşadı. Ancak yaklaşık 20 yıldır bölgede ciddi yatırımlar yapıldı. Ulaşım, eğitim, sağlık başta olmak üzere her alanda ciddi yatırımlar yapıldı. Yapılan duble yolların yanı sıra köyler sıcak asfaltla tanıştı. Bunlar ciddi gelişmelerdi ve bölge biraz olsun bu gelişmelerle kendini toparladı. Ancak bunu üzülerek belirteyim ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetin ve bakanların yaptığı işleri, biz kendi ilimizde yapamıyoruz. Biz bunu yerelde göremiyoruz. Cumhurbaşkanı ve bakanlar gece gündüz ayaktayken biz neden bu kadar samimi bir şekilde sahada değiliz? Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Biz istiyoruz ki; her şey güzel olsun. Halkımız hiçbir şekilde ilimizi terk etmesin istiyoruz. Eskiden batıya gitme zorunluluğu vardı. İnsanlar inşaatta ya da fabrikada çalışmak için gidiyordu. Şu anda ilimizde ciddi yatırımlar oldu. Bölge gelişiyor, bölge büyüyor. Eğer biz iş dünyası olarak burada samimi durursak, işlerimize duyarlı olursak, bu ilde hiçbir sıkıntı kalmaz. Ama biz samimi değiliz. Biz iyi işi de kötü işi de eleştiriyoruz. İyi giden işin de önüne engel oluyoruz. Bundan dolayı bu bölgede bir türlü bunu sağlayamadık" dedi.

Daha önce Van'da ciddi görevlerde bulunduğunu hatırlatan Kandaşoğlu, "Van Ticaret ve Sanayi Odasında, Vansporda ciddi görevlerde bulundum. Orada ciddi hizmetlerimiz oldu. 1979'dan beri nereye gitmişsek, nerede bir program yapmışsak yalnız iş için gitmişiz ve yalnız iş için yapmışız. Asla başka bir amacımız olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Van'ın genç nüfusa sahip olmasının il için bir şans olduğuna vurgu yapan Kandaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Van nüfusunun yüzde 70'i gençtir. Bu hiçbir ile nasip değil. Bu gençlerin hepsi okumuş. Bu, bizim için bir nimettir, bir zenginliktir. Bunu değerlendirmek lazım. Bu gençlere öncülük etmek, onlara iş alanı oluşturmak ve onların sorunlarını ciddi bir şekilde sahiplenmek lazım. Eğer bunları yapmazsak, kendilerini sahipsiz hissederler. Ama gençlerimiz arkasında güçlü insanları, yetkilileri görürlerse ciddi şekilde işler yapacaklarına inanıyorum." - VAN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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