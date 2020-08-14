Son Dakika: İlker Şentürk: "Yurt dışında oynayan oyuncu sayımız çoğaldı" Son dakika haberi: A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, yurt dışında oynayan Türk oyuncuların arttığını belirterek, "Doruk Pehlivan Almanya'ya, Özgür Sarak Slovenya'ya, Baran Nalbantoğlu ve Onur Ersin, Romanya'ya transfer oldu" dedi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, yurt dışında oynayan Türk oyuncuların arttığını belirterek, "Doruk Pehlivan Almanya'ya, Özgür Sarak Slovenya'ya, Baran Nalbantoğlu ve Onur Ersin, Romanya'ya transfer oldu" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle mart ayında ligleri tescil eden Türkiye Hentbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu takvimini açıkladı. Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'ini 26-27 Eylül'de, Erkekler 1. Lig ve Kadınlar 1. Ligi 3-4 Ekim'de başlayacak. Takvimin açıklanmasının ardından kulüplerde çalışmalar hız kazandı, bir yandan transfer çalışmaları sürerken diğer yandan antrenmanlar başladı.

Korona virüs salgını transfer dönemini de etkiledi. Yabancı sporcuların bir kısmı ülkesine dönmeyi tercih ederken yurt dışında oynayan sporculardan da Türkiye'ye dönenler oldu. Bunun yanı sıra her sezon oyuncu ithal eden Türk Hentbolu, sınırlı oyuncu havuzu olmasına karşın bu sezon yurt dışına sporcu ihracını arttırdı. Yeni sezonda; Doruk Pehlivan, Özgür Sarak, Baran Nalbantoğlu ve Onur Ersin de Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek.

Oyuncu ihraç etmeye başladık

Türkiye'de hentbolun pandemiden nasıl etkilendiğine dair açıklamalarda bulunan A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk sürecin kulüpleri yerli oyuncuya yönlendirdiğini söyledi. Şentürk, "Yurt dışı oyuncu sayımız çoğaldı. Doruk Pehlivan Almanya'ya, Özgür Sarak Slovenya'ya, Baran Nalbantoğlu ve Onur Ersin Romanya'ya transfer oldu. Yunus Macaristan'da oynuyor. Katar'da oynayan 3 oyuncumuz ise salgın döneminde ülkemize dönmeye karar verdi. İnşallah seneye daha da oyuncu vereceğiz. Onun dışında ligde artık çok az yabancı oyuncu var. Çoğu kulüp, Türk oyuncularla oynamak istiyor. Oyuncu bulamayanlar yabancılara dönecekler. Oyuncu havuzumuz çok dar. Altyapıdan gelecek destekle oyuncu havuzumuz genişlemeli. Şu ana kadar salgın yüzünden sıkıntı yok gibi görünüyor. Hatta bana göre daha iyi oldu gibi görünüyor" dedi.

2020-2021 sezonunda Erkekler ve Kadınlar Süper Lig 12 takım, Erkekler 1. Ligi 17 takım, Kadınlar 1. Ligi 16 takım, Erkekler ve Kadınlar 2. Ligi Bölgesel Lig'den gelecek takımlarla birlikte 16 takımla oynanması planlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA