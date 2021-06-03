Son Dakika | İlk kez katıldıkları uluslararası şampiyonada 9 madalya kazandılar
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Son Dakika | İlk kez katıldıkları uluslararası şampiyonada 9 madalya kazandılar

Son Dakika | İlk kez katıldıkları uluslararası şampiyonada 9 madalya kazandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber... 12. Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda Denizli'yi başarı ile temsil eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı ilk kez katıldıkları uluslararası şampiyonadan 9 madalya ile döndü.

12. Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda Denizli'yi başarı ile temsil eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı ilk kez katıldıkları uluslararası şampiyonadan 9 madalya ile döndü.

Geçen ay sonu Marmaris'te düzenlenen 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. İlk kez katıldıkları açık deniz yüzme şampiyonasında sporcular 3'ü birincilik, 4'ü ikincilik, 2'si üçüncülük alarak toplam 9 madalya ile döndü. Sporcu ve antrenörleri tebrik eden Başkan Osman Zolan, gençlerin başarılı sonuçlar almasının kendilerini mutlu edip gururlandırdığını söyledi. Başkan Zolan, "Güzel haberleriniz geldi. İlk defa katıldığınız açık yüzme yarışmasında çok başarılı oldunuz, sizleri tebrik ediyorum. İnşallah daha büyük başarıların altına imza atacaksınız, sizlere güveniyoruz" dedi.

"Bizim çocuklar"

Başkan Zolan, "Onlar bizim çocuklar, şehrimizin çocukları, geleceğimiz. Allah'ım nice başarılarınızı göstersin, başarılarınız daim olsun" ifadelerini kullandı. Antrenmanlarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden sporcular ise, kendilerine bu imkanı sağladığı ve her zaman verdikleri destekten dolayı Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti. - DENİZLİ

Son Dakika | İlk kez katıldıkları uluslararası şampiyonada 9 madalya kazandılar
Son Dakika | İlk kez katıldıkları uluslararası şampiyonada 9 madalya kazandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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