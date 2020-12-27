Son Dakika! İlk kez burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrencinin ödemeleri bu gece başlıyor
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Son Dakika! İlk kez burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrencinin ödemeleri bu gece başlıyor

27.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:19

Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Bu yıl ilk kez burs/kredi alacak arkadaşlar burada mı? Bu gece itibarıyla hesaplarınıza yatırılmaya başlanacak 3 aylık burs ve kredi ödemeleri yılbaşından önce tamamlanmış olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilecek burs ödemelerinde artış olacağını aktarırken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu öğrencilere müjdeli haberi verdi.

"BU GECE İTİBARIYLA YATIRILMAYA BAŞLANACAK"

Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yıl ilk kez burs/kredi alacak arkadaşlar burada mı? Bu gece itibarıyla hesaplarınıza yatırılmaya başlanacak 3 aylık burs ve kredi ödemeleri yılbaşından önce tamamlanmış olacak. Unutmayın, her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! İlk kez burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrencinin ödemeleri bu gece başlıyor

ÖĞRENCİLERE NE KADAR ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada öğrencilerin burs ücretlerinin artırılacağını duyurmuştu. Erdoğan yaptığı açıklamada lisansta ödemelerin 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta ise 1100 liradan 1300 liraya çıkarıldığını duyurmuştu.

Doktora öğrencileri için ise 1650 lira olan aylık ödeme 1950 liraya çıkarılmıştı.

Son Dakika! İlk kez burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrencinin ödemeleri bu gece başlıyor

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