Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti

Son dakika: Dünya futbolunda kuralları belirleyen kurul olarak bilinen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB, VAR ve oyuncu değişikliğiyle ilgili kararlarını açıkladı. Değişikliğe göre oyuncu değiştirme hakkı 2020 yılı sonuna kadar 3'ten 5'e çıkarıldı. VAR'ın kullanıldığı ülkelerde ise, uygulamanın geçici olarak kaldırılma isteğine onay verildi.

Futbolun global kural koyucusu Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), VAR ve oyuncu değişikliğiyle ilgili kararlarını açıkladı.

FIFA'nın oyuncuların sağlığını korumak için talep ettiği bir maçta 5 oyuncu değişikliği yapma isteğinin onaylandığı duyuruldu. Bundan böyle her takım 90 dakika içerisinde 5 oyuncu değişikliği birden yapabilecek. Bu değişiklik 2019/20 sezonu sonuna dek devam edecek.

VAR'IN GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMA İSTEĞİNE ONAY

IFAB, VAR kullanımı ile ilgili de bir açıklama yaptı.

VAR'ın kullanıldığı ülkelerde, uygulamanın geçici olarak kaldırılma isteğine onay verildi. VAR'ın kullanımına devam edilen ülkelerde ise VAR protokolünün aynı şekilde, değişiklik yapılmadan uygulanacağı duyuruldu.