Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu'dan "Günün hasılatı" paylaşımı
17.10.2020 02:18 | Son Güncelleme: 17.10.2020 02:22
Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ele geçirilen mühimmatların fotoğraflarını "Günün hasılatı" başlığıyla paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ele geçirilen mühimmatların fotoğraflarını "Günün hasılatı" başlığıyla paylaştı.
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ele geçirilen mühimmatların fotoğraflarını "Günün hasılatı" başlığıyla paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği anlaşıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı