Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu'dan "Günün hasılatı" paylaşımı
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Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu'dan "Günün hasılatı" paylaşımı

17.10.2020 02:18 | Son Güncelleme: 17.10.2020 02:22
Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu'dan

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ele geçirilen mühimmatların fotoğraflarını "Günün hasılatı" başlığıyla paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ele geçirilen mühimmatların fotoğraflarını "Günün hasılatı" başlığıyla paylaştı.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ele geçirilen mühimmatların fotoğraflarını "Günün hasılatı" başlığıyla paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği anlaşıldı. - ANKARA

Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Günün hasılatı' paylaşımı
Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Günün hasılatı' paylaşımı
Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Günün hasılatı' paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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