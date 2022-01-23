Son dakika... Hollanda'da PSV maçını kazanan Ajax liderliğe yükseldi - Haberler Spor
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Son dakika... Hollanda'da PSV maçını kazanan Ajax liderliğe yükseldi

Son dakika... Hollanda'da PSV maçını kazanan Ajax liderliğe yükseldi
AA / Abdullah Aşıran - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) PSV Eindhoven'i 2-1 yenen Ajax, liderliğe yükseldi.

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) PSV Eindhoven'i 2-1 yenen Ajax, liderliğe yükseldi.

Ligin 20. haftasında PSV ile Ajax, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı Ajax'ın 19 yaşındaki genç hücum oyuncusu Brian Brobbey'nin 34. dakikada attığı gol ile 1-0 bitti.

Maçın ikinci yarısının 53. dakikasında PSV takımının Alman asıllı oyuncusu Mario Götze'nin attığı gol ile durum 1-1 oldu. Ajax'ın 24 yaşındaki defans oyuncusu Noussair Mazraoui, 74. dakikada attığı golle takımı 2-1 öne geçirdi.

Ajax aldığı 3 puanla liderliği PSV'den devraldı ve 2 puan farkla ligde ilk sıraya yerleşti.

AA / Abdullah Aşıran - Spor Haberleri

Eindhoven, Hollanda, Futbol, PSV, Spor, Haber

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