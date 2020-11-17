Son Dakika! Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz

Son Dakika! TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, salgın nedeniyle kısıtlayıcı tedbirlerin ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilediğini söyledi. Elvan, 2020 yılı büyüme beklentilerinin yüzde 0,3 olduğunu belirtirken, eski Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,3 olarak açıklamıştı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanırken, Yılmaz Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın uzun süre Plan ve Bütçe Komisyon başkanlığını yürüttüğünü anımsatarak, yeni görevinde başarılar diledi.

Kovid-19 nedeniyle bütçe görüşmeleri sırasında konuşmacı sayıları ve sürelerinin sınırlandırılmasının doğru olacağını ifade eden Yılmaz, her parti grubuna komisyon üye sayısının iki katı konuşmacı eklenmesi ve konuşma sürenin 5 dakikayla sınırlandırılmasını komisyonun oylarına sunarken, öneri kabul edildi.

"BÜYÜMENİN 2020 YILINDA YÜZDE 0,3 ORANINDA GERÇEKLEMESİNİ BEKLİYORUZ"

Sunumuna başlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Büyümenin 2020 yılında yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini bekliyoruz. 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme dönemine gireceğiz. İşsizlik Yeni Ekonomi Programı dönemi sonunda yüzde 10,9'a gerileyecek. Önümüzdeki dönemde büyümenin, özellikle istihdam artışıyla birlikte refaha yansımasını hedefliyoruz. Enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedeflerimizden" dedi.

"YAPISAL REFORMALARI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Açıklamalarına devam eden Elvan, "2020 sonu itibariyle bütçe açığı geçici olarak artacak. Yılsonu bütçe açığı/GSYH oranını yüzde 4,9'un altı olarak tahmin ediyoruz. Hem yerli hem uluslararası girişimciler açısından yatırım ortamını iyileştirme konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz. Tahvilde yabancı payında kayda değer artış hedefliyoruz. 2021 iç borç çevirme oranı yüzde 120 olarak planlandı" ifadelerini kullandı.

"KISITLAYICI TEDBİRLER EKONOMİK AKTİVİTEYİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Salgının önümüzdeki dönemlerde azalacağını vurgulayan Elvan, "Salgına yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirler ekonomik aktiviteyi olumsuz etkiledi. Salgın kaynaklı dış talepteki daralma, kapıların kapatılması gibi önlemler neticesinde ihracat ve turizm gelirleri olumsuz etkilendi. Bu gelişmeler neticesinde yılın ikinci çeyreğinde ekonomi yüzde 9,9 oranında daraldı. Önümüzdeki dönemde küresel salgının etkilerinin azalacağı ve yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemine gireceğiz" dedi.