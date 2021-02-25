Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Reform çalışmalarımızda sona geldik, detayları Cumhurbaşkanımız mart ayında paylaşacak

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından ekonomide reform çalışmalarının sonuna geldiklerini duyurarak "Detayları Cumhurbaşkanımız mart ayının ikinci haftası kamuoyuyla paylaşacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen reform çalışmalarında sona gelindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan güzel haberi "2021 reformların yılı olacak" notuyla paylaşıp şu ifadelere yer verdi: "Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren "Ekonomik Reform" çalışmalarımızda sona geldik. Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak."

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