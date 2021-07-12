Son Dakika: Havalimanında ayrımcılığa maruz kalan Galatasaray'dan Yunanistan'a tepki: Özür bekliyoruz
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Son Dakika: Havalimanında ayrımcılığa maruz kalan Galatasaray'dan Yunanistan'a tepki: Özür bekliyoruz

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Son dakika: Galatasaray, Olympiakos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle geri dönme kararı aldı. Yaşananlar sonrası açıklama yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Yönetim Kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Olympiakos'la hazırlık maçı oynamak için Yunanistan'a giden Galatasaray skandal bir tavırla karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı takımın dün yaptırdığı koronavirüs testini geçerli saymayan Yunan yetkililer, temsilcimizi saatlerce havalimanında bekletti. Yaşananlar sonrası İstanbul'a dönme kararı alan Galatasaray yeni bir açıklama yayınladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"BU TAVIR, UYGULAMA VE DAVRANIŞI ASLA KABUL ETMİYORUZ"

"Dostluk havasında bir hazırlık maçı oynamak için gittiğimiz Atina'da, bugün yaşanan olayla birlikte bir Türk takımına karşı net bir ayrımcılık yapılmıştır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki mutat diplomatik uygulama dışına çıkılarak zaten uluslararası alanda 72 saat geçerli PCR testleri kabul edilmemiş, yeni test istenmiş, teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı oyuncularımızın test için yapıcı davranmaları ve ilgili işlemleri yapmalarına rağmen son derece yakışıksız, hatta küstahça bir üslupla davranılmış, çıkarılan zorluklar artarak devam etmiştir. Yunan gümrük personeli ve emniyet güçlerinin bu tavır, uygulama ve davranışını asla kabul etmiyoruz.

"GALATASARAY, İLK KEZ BÖYLE BİR "

Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasaray, ilk kez böyle bir saygısızlığa maruz kalmıştır. Yönetim Kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz.

"TÜM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET KURUM VE YETKİLİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Bu süre zarfında olayın ilk anından itibaren bizleri yalnız bırakmayan, kafilemizle irtibatta olan, sorunu dostane ve diplomatik yollarla çözmeye çalışan, başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere, tüm Türkiye Cumhuriyeti Devlet Kurum ve yetkililerine teşekkür ediyoruz."

"İNSAN HAKLARINA AYKIRI MUAMELE İÇİN ÖZÜR BEKLİYORUZ"

Galatasaray'ın resmi hesabından yapılan açıklamayı alıntılayan Burak Elmas yaptığı paylaşımda, "Yönetim Kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Havalimanında ayrımcılığa maruz kalan Galatasaray'dan Yununistan'a tepki: Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz
Son Dakika: Havalimanında ayrımcılığa maruz kalan Galatasaray'dan Yunanistan'a tepki: Özür bekliyoruz
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Ali Gülhan
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Son Dakika: Havalimanında ayrımcılığa maruz kalan Galatasaray'dan Yunanistan'a tepki: Özür bekliyoruz - Haberler Spor
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