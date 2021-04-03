Son dakika... Hatayspor'da Boupendza'nın Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek
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Son dakika... Hatayspor'da Boupendza'nın Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek

Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Spor
Son dakika... Hatayspor'da Boupendza'nın Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek

Son dakika haberler: Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Gabonlu forvet Aaron Boupendza'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve bugünkü Galatasaray maçında oynamayacağı iddialarına ilişkin, "Test sonucu kısa zaman içinde çıkacak.

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Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Gabonlu forvet Aaron Boupendza'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve bugünkü Galatasaray maçında oynamayacağı iddialarına ilişkin, "Test sonucu kısa zaman içinde çıkacak. Kadroda olup olmayacağını, maç saatine yakın göreceğiz." dedi.

Vardı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalandığı iddia edilen Boupendza'nın, Gabon Milli Takımı maçlarının ardından dün Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Boupendza'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Vardı, şunları kaydetti:

"Türk Hava Yolları kesinlikle akredite olduğunuz yerden test istiyor. Dolayısıyla dün itibarıyla geldiği için testinde bir şey yok. Elimizde de belgelerimiz var. Uluslararası akredite olan yerde test yapıldı. Türkiye'ye sabaha karşı geldi, tekrar test yapıldı ve sonuçlarını bekliyoruz. Bundan sonra top hocamızda, şu an itibarıyla Boupendza ile ilgili diyecek başka bir şey yok, taktir hocamızındır. Test sonucu kısa zaman içinde çıkacak. Kadroda olup olmayacağını, maç saatine yakın göreceğiz."

Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor bugün saat 19.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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