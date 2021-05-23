Traktörün su tankerinde uyuşturucu ele geçirilen operasyonda yakalanan zanlı adliyede
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Traktörün su tankerinde uyuşturucu ele geçirilen operasyonda yakalanan zanlı adliyede

Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir traktörün su tankerinde 18 kilo 228 gram toz esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir traktörün su tankerinde 18 kilo 228 gram toz esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerince, fiziki takibe alınan bir şüphelinin kullandığı traktörün su tankerinde yapılan incelemede, zula olarak tabir edilen bölmeye gizlenmiş 96 paket halinde 18 kilo 228 gram toz esrar ele geçirilen operasyona ilişkin gözaltına alınan N.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

N.Ç. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin Altınözü'ndeki bir kişinin uyuşturucu taşıyacağına ilişkin istihbarat üzerine çalışma başlattığını ve tarlada bulunan şüpheliyi izlemeye aldığını belirtmişti.

Açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Tarladan çıkarken traktörün su tankerinde detaylı inceleme yapılmış ve bir zula tespit edilmiştir. Su tankerinde tespit edilen zula üzerine jandarma ekiplerine haber verilmiş, zulada yapılan incelemede toplam 96 paket halinde 18 kilo 228 gram toz esrar ele geçirilmiştir."

Traktörün su tankerinde uyuşturucu ele geçirilen operasyonda yakalanan zanlı adliyede
Traktörün su tankerinde uyuşturucu ele geçirilen operasyonda yakalanan zanlı adliyede
Traktörün su tankerinde uyuşturucu ele geçirilen operasyonda yakalanan zanlı adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

Su tankerinde 18 kilo 228 gram esrar ele geçirildi
Su tankerinde 18 kilo 228 gram esrar ele geçirildi
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