Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti

Son dakika: Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, sarı-kırmızılı kulüpteki görevinden istifa etti. Sosyal medyadan kararını duyuran Hasan Şaş, Galatasaray taraftarına teşekkür etti.

Galatasaray'da Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını ifade eden Şaş, sarı kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

Hasan Şaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın."