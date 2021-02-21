Son Dakika: Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'daki görevinden istifa etti
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Son Dakika: Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'daki görevinden istifa etti

21.02.2021 17:26 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:43

Son dakika: Süper Lig'de son olarak sahasında İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olan Yeni Malatyaspor'da beklenen oldu. Son dakika bilgisine göre teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Konyaspor maçı sonrası ayrılık geldi.

Konyaspor'a 2-0 önde olmasına rağmen son 15 dakikada 3-2 kaybeden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

MALATYASPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sezon başından bu yana Yeni Malatyaspor'un başında 25 maça çıkan Hamzaoğlu, bu maçların sadece 7'sinden galibiyetle ayrılabildi ve 9 mağlubiyet aldı.

Son Dakika: Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'daki görevinden istifa etti
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