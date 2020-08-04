Son dakika haberleri: Zonguldak'ta orman yangını Son dakika 3. sayfa haberine göre Zonguldak'ta orman yangını Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Türkali Köyü ormanlık alanda yangın çıktı.

Zonguldak'ta orman yangını

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Türkali Köyü ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Türkali Köyü ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edilirken havadan da yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Kısa sürede büyüyen yangında köy duman altında kalırken, söndürme çalışmaları hızla sürüyor. Türkalı Muhtarı Bahattin Durgut İHA'ya yaptığı açıklamada "Uçak geldi su alamadı. Bolu'ya su almaya gitti. Yangın kısmen kontrol altına alındı. Vatandaşların da çabalarıyla bir hektarlık makilik alan yandı. Henüz neden çıktığı belli değil. Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından neden çıktığına dair çalışma yapılacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA