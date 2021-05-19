Son dakika haberleri | YASED: Küresel rekabette en önemli kaynağımız gençlerimiz

Son dakika haberler... Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Büyük önder Atatürk'ün, ülkemizin geleceğini güvenle emanet ettiği gençlerimiz, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal alanda kalkınması ve küresel rekabetçiliğine etki eden...

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Büyük önder Atatürk'ün, ülkemizin geleceğini güvenle emanet ettiği gençlerimiz, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal alanda kalkınması ve küresel rekabetçiliğine etki eden en kıymetli varlığımız" dedi.

Gençlere yapılan yatırımı, "ülkemizin uzun soluklu kalkınma vizyonuna yapılan yatırım" olarak gördüklerini vurgulayan Sargın, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, 2021 yılının başında hayata geçirdiğimiz "YASED Akademi" projemizle gençlerimizi hızla değişen küresel iş ve yatırım ortamının ihtiyaçlarına yönelik yetkinlikler hakkında bilgilendirmeyi ve onları iş hayatına hazırlamayı hedefledik. "Türkiye'nin uluslararası yatırımcıları olarak, ülkemizin yetenekli gençlerini dünya çapında istihdam etmenin ötesinde, bu seneki Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızda YASED Akademi projemizin ilk mezunlarını vermenin de gururunu yaşıyoruz. "Ülkemizin güçlü insan kaynağına, geleceğine olan yatırımlarımızı sürdürmekte kararlıyız."Bu vesile ile Kurtuluş Savaşımızın en önemli simge tarihlerinden birini gençlere armağan eden büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ü saygı ve minnetle anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere, tüm Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı