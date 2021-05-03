Yalçın Koşukavak: "İç sahadaki maçı kazanıp, rahatlamak istiyoruz"
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Yalçın Koşukavak: "İç sahadaki maçı kazanıp, rahatlamak istiyoruz"

Yalçın Koşukavak: 'İç sahadaki maçı kazanıp, rahatlamak istiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, sahalarındaki Gaziantepsor müsabakasını kazanarak rahatlamak istediklerini söyledi.

Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, sahalarındaki Gaziantepsor müsabakasını kazanarak rahatlamak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 39. haftasında Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u ağırladı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Karşılaşma sonrası Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Koşukavak, "Oyunu yorumlamak bizim açımızdan ilk yarı ve ikinci yarı olarak ifade edilebilir. İlk yarı itibariyle tamamen takımın oyunun hakimi Kayserispor, çok alan bulduk. Çok rakip kaleye gittik. Deplasmanda ilk 45 dakika bu kadar rakibi etkisiz hale getirip, kaleye yaklaşıyorsanız skoru çoğaltmanız lazımdı. 1-0 ile içeri girdik ama ikinci yarı başka bir oyun vardı. tamamen içgüdüsel, duygusal bir hücum etti Malatyaspor, kontrolsüz ve kalabalık. Biz oyunu kontrol edemedik. İlk yarıdaki gibi oyunu kontrol etseydik ikinci yarı bu kadar öne gelen bir takım, arkada çok alan bırakmıştı. Ama bunlar kolay olmuyor. Benim bugün Kayserispor'da 7. günüm ve bir oyun planlamak, bir oyun inşa etmek, bunlar kolay şeyler değil. Zamanla alakalı şeyler. Tabii skora baktığımız zaman burası bir deplasman ama ligin boyu kısalıyor. Maçı kazanabilirdik, kaybedebilirdik. İkinci yarı kaybedebilirdik, ilk yarı kazanabilirdik. Aslında ikinci yarıda Malatyaspor bize fırsat verdi. Bu kadar kontrolsüz öne geldiği zaman arkada çok alan bıraktı. Sadece topu kontrol edemedik, alanı kullanamadık. Bunlar zamanla düzelecek şeyler. Deplasmanda 1 puan aldık, artık iç sahadaki maça bakacağız. İç sahadaki maçı kazanıp, rahatlamak istiyoruz. Malatyaspor'a da başarılar dilerim" dedi.

(Numan Güder - Veysel Korkmaz/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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