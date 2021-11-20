Son dakika haberleri... Ünlü sanatçı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı (2) - Haberler
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Son dakika haberleri... Ünlü sanatçı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
Son dakika haberleri... Ünlü sanatçı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı (2)

Son dakika haberine göre 'KENDİSİNİN DURUMU İYİ OLUP, TETKİKLERİ DEVAM ETMEKTEDİR'Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

DENİZLİ (DHA) - 'KENDİSİNİN DURUMU İYİ OLUP, TETKİKLERİ DEVAM ETMEKTEDİR'

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır'ı Üniversitemiz Hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz."


Ünlü sanatçı Kadir İnanır apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Kadir İnanır apar topar hastaneye kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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