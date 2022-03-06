Son dakika haberleri! Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları" sona erdi - Haberler

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Son dakika haberleri! Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları" sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberleri! Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları

Son dakika haberler... Genel Kurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı koordinesinde düzenlenen "Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları" sona erdi.

Genel Kurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı koordinesinde düzenlenen "Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları" sona erdi.

Konaklı Kayak Merkezi'nde gerçekleşen müsabakaların ödül törenine katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tören sonrası toplu hatıra fotoğrafı çekildi. - ERZURUM

Son dakika haberleri! Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları sona erdi

Son dakika haberleri! Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları sona erdi

Son dakika haberleri! Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları sona erdi

Son dakika haberleri! Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor

Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genel Kurmay, Biatlon, TSK, Spor, Haberler

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