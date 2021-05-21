TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Destekler devam ettiği sürece hayvancılık üretimi de artacaktır"
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TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Destekler devam ettiği sürece hayvancılık üretimi de artacaktır"

TÜDKİYEB Başkanı Çelik: 'Destekler devam ettiği sürece hayvancılık üretimi de artacaktır'
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarım ve hayvancılığının gelişmesi ve üretimin artırılması için yetiştiricilerin desteklenmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Destekler devam ettiği sürece hayvancılık üretimi de artacaktır.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarım ve hayvancılığının gelişmesi ve üretimin artırılması için yetiştiricilerin desteklenmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Destekler devam ettiği sürece hayvancılık üretimi de artacaktır." ifadelerini kullandı.

Çelik, yazılı açıklamasında, Büyükbaş ve Küçükbaş İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandığını anımsattı.

Karar kapsamında, işletmesi en az bir yıldır aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere, büyükbaş hayvanlar için en az 10 baş ve en fazla 50 baş, küçükbaş hayvanlar için ise en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır veya ağıl yapımı, kapasite artırımı veya iyileştirilmesi, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımları için 2021'de hibe desteği verileceğini vurgulayan Çelik, hayvancılık yapan yetiştiricilerin modern ahır ve ağıllarda, ihtiyacı olan alet ve ekipmanlarla üretimlerini sürdürmelerinin önünün açılması, yetiştiricilerin kırsal alana dönüşü veya kırsal alanda konuşlanmasının sağlanması için ihtiyaç duyulan finansmanın Ziraat Bankası aracılığıyla üreticilere verileceğini bildirdi.

Çelik, yatırımların yüzde 50'si oranında hibe desteği uygulanacağına dikkati çekerek, çıkarılan kararnameyle belirlenen kapasite sınırlamaları kapsamında, özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan küçük aile işletmelerinin desteklenmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Küçük aile işletmelerinin desteklenmesiyle daha çok sayıda yetiştiricinin hibeden yararlanacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Verilen desteklerle yetiştiriciler daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda üretimlerini gerçekleştirerek daha çok verim artışı ve daha fazla kazanç elde edebilecek. Ülkemiz tarım ve hayvancılığının gelişmesi ve üretimin artırılması için yetiştiricilerin desteklenmesi çok önemli. Destekler devam ettiği sürece hayvancılık üretimi de artacaktır. Böylelikle üreticilerin emeklerinin karşılığını almaları yanında tüketicilerin de daha uygun fiyatlarla, güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşma imkanlarına kavuşmaları sağlanacak. Bu yönde Sayın Cumhurbaşkanımızdan yetiştiriciler olarak çok büyük destek görüyoruz. Bu nedenle Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye yetiştiricilerimiz adına çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Destekler devam ettiği sürece hayvancılık üretimi de artacaktır" - Haberler Ekonomi
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