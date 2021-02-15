Son dakika haberleri! TÜBA-Döngüsel Ekonomi Sempozyumu 19-20 Şubat'ta yapılacak

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Çalışma Grubu'nun "Döngüsel Ekonomi Sempozyumu" etkinliği 19-20 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

TÜBA'nın açıklamasına göre, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı (UN SDSN), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi ortaklığında düzenlenen etkinlik çevirim içi olarak yapılacak.

TÜBA üyelerinin ve farklı üniversitelerden akademisyenlerin katılacağı 19-20 Şubat'taki sempozyumda "COVID 19 Sonrasında Döngüsel Ekonomiye Geçiş", "Döngüsel Ekonomi ve İstihdam Boyutu", "Döngüsel Ekonomi, İklim ve Çevre", "Döngüsel Ekonomi ve Finansal Perspektifler" gibi pek çok konu başlığı ele alınacak.

Sempozyumda, ilgili üst düzey yöneticiler, kamu idarecileriyle alanında uzman katılımcılar tarafından dünyanın içinde bulunduğu dönemde mücadele ettiği sorunların yanı sıra gelecekte çevre, tarım, istihdam, finans gibi alanlarda ortaya çıkacak sorunlar da ele alınarak çözüm önerileri sunulacak.

"Döngüsel ekonomi' kavramının çok boyutlu tartışılması amaçlanıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, döngüsel ekonomide oluşan her atığın tekrar değerlendirilerek ham madde maliyetlerini azalttığını ve bu sayede kaynak verimliliği sağlanarak daha çevreci ve sürdürülebilir bir ekonomik ekosistem inşa edildiğini ifade etti.

Sempozyumda, sürdürülebilir kalkınma, finans ve çevre bağlamında "döngüsel ekonomi" kavramının çok boyutlu tartışılmasının amaçlandığını vurgulayan Şeker, şunları kaydetti:

"İnsanlık ve ülkeler özellikle 21. yüzyılın başından itibaren birçok meydan okumayla karşı karşıya kaldı. Savaşlar, çatışmalar, zorunlu göçler, küresel ısınma ve son olarak hala içerisinden geçtiğimiz küresel salgın, insanoğluna pek çok şey öğretti. Öncelikle vurgulamak gerekir ki günümüzde toplumların ulaştığı refah seviyesi tüm medeniyetlerin ortak mirasıdır. Bu sebeple tüm ülkeler, dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlarla hep birlikte mücadele etmek zorundadır."

Şeker, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"nın refahın tüm dünyaya yayılması anlamında önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yoksullukla ve açlıkla mücadeleden, sağlıklı ve kaliteli yaşama, nitelikli eğitimden temiz enerjiye, sorumlu üretim ve tüketimden çevrenin korunmasına birçok gündemi içerisinde barındıran bu amaçlar, insanların barış ve refah içerisinde yaşamasını sağlamayı hedefliyor. TÜBA-Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Çalışma Grubu da bütüncül ve multidisipliner bir yaklaşımla, ülkelerin ekonomi, finans, çevre gibi alanlarda yaşayacakları sorunlara cevap arayacağı çalışmalarına 'Döngüsel Ekonomi Sempozyumu' ile başlıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun