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Son dakika haberleri: Trabzonspor'un yeni transferi Koussai Trabzon'da

Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Haberler | Spor
Son dakika haberleri: Trabzonspor'un yeni transferi Koussai Trabzon'da

Gelen son dakika haberlerine göre Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un ara transfer döneminde prensip anlaşmasına vardığı hücum oyuncusu Jean Evrard Kouassi, kente geldi.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un ara transfer döneminde prensip anlaşmasına vardığı hücum oyuncusu Jean Evrard Kouassi, kente geldi.

Trabzonspor'un ara transfer döneminde prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli Milli Takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi, saat 00.40'da İstanbul'dan kalkan tarifeli uçak ile Trabzon Havalimanı'na geldi. İç hatlar yolcu bölümünden çıkış yapan Kouassi'yi, kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı. Havalimanı çıkışında bekleyen taraftar grubu, Kouassi'yi sevgi gösterilerinde bulundu. 27 yaşındaki oyuncu kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Wuhan FC takımında forma giyen ve Aralık ayı sonunda sözleşmesi bitecek olan Koussai, için yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza töreni düzenleneceği belirtildi.

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Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Spor Haberleri

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