Son dakika haberleri... Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Andreas Cornelius kente geldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, Trabzon'a geldi.

İtalya'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen forvet oyuncusuna taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Oyuncuya havalimanında taraftar dernekleri tarafından bordo-mavili takımın atkısı ve çiçek hediye edildi. Taraftarların tezahüratta bulunduğu futbolcuya babası da eşlik etti.

Öte yandan, kulübün sosyal medya hesabında, bordo-mavili forma giyinen Cornelius'un uçakta, "Selam Trabzonspor, geliyorum" ifadelerini kullandığı video da paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk