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Son dakika haberleri: Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Gelen son dakika haberlerine göre Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
09.07.2020 19:23 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:55

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sağ taraftan Orhan'ın pasında topla buluşan Samudio'nun vuruşunda seken top filelerle buluştu. 1-0

32. dakikada ceza sahasının dışından Orhan'ın Hes Kablo Kayserispor'da Mensah'a yaptığı faul nedeniyle serbest vuruş kullanan Angelo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

44. dakikada Hes Kablo Kayserispor'da ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören Mensah'ın çektiği şut Çaykur Rizespor defansı tarafından engellendi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Serkan Olguncan xxx, Mehmet Cem Satman xxx

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Orhan xx, Talbi x, Ivanildo xx, Melnjak xx, Abdullah xx, Vetrih xx, Samudio xxx, Sasse xx, Boldrin xx, Skoda xx

Yedekler: Zafer, Boğaçhan, Atakan, Garmash, Diomande, Burak, Alberk, Oğuz Kaan, Boryachuk, Muhammet

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Hes Kablo Kayserispor: Lung xx, Sapunaru x, Angelo xxx, Djedje xx, Yasir xx, Hasan Hüseyin xx, Kvrzic xx, Mesanovic xx, Mensah xx, Campanharo xx, Kravets xx

Yedekler: İsmail, Emre, Costa Lopes, Ömer, Emre, Aksel, Mert, Ben Rienstra, Enveri Situm

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Goller: Samudio (dk. 11) (Çaykur Rizespor), Angelo (dk. 32) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı Kartlar: Orhan, Vetrih (Çaykur Rizespor) - RİZE

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Kaynak: İHA

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