Son dakika haberleri: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama
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Son dakika haberleri: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama

Son dakika haberleri: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ŞIRNAK'ta, polisin kent genelinde düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında, 37 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polisin kent genelinde düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında, 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7-13 Haziran tarihleri arasında, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 3,15 gram esrar, 1,99 gram metamfetamin, 99 gram eroin, 2 ecstasy hap, 5 kök kenevir, 3 bin 162 paket kaçak sigara, 177 araç lastiği, 157 kaçak cep telefonu, 11 korsan oyun CD'si, 4 oyun konsolu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 35'i yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

FOTOGRAFLI


Son dakika haberleri: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama
Son dakika haberleri: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama
Son dakika haberleri: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

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