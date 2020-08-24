Son dakika haberleri: Selde şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok için tören
Son dakika haberlerine göre Şehidin naaşının tören alanına getirilmesi Dua okunması Şehidin naaşının askeri helikoptere taşınması GİRESUN - Giresun Doğankent'te selde şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok'un için Giresun Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.
24.08.2020 18:12 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:18
Şehidin naaşının tören alanına getirilmesi
Dua okunması
Şehidin naaşının askeri helikoptere taşınması GİRESUN - Giresun Doğankent'te selde şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok'un için Giresun Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.
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Kaynak: AA