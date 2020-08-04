Son dakika haberleri: Şehitkamil'de vatandaşların desteğiyle 36 ton atık elektronik eşya toplandı
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Son dakika haberleri: Şehitkamil'de vatandaşların desteğiyle 36 ton atık elektronik eşya toplandı

Son dakika haberi: Şehitkamil Belediyesinin E-MÖP projesi kapsamında ilçede 36 bin 950 kilogram atık elektronik eşyası toplandı.

Son dakika haberleri: Şehitkamil'de vatandaşların desteğiyle 36 ton atık elektronik eşya toplandı
04.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:38

Şehitkamil Belediyesinin E-MÖP projesi kapsamında ilçede 36 bin 950 kilogram atık elektronik eşyası toplandı.

"Sıfır Atık" sloganıyla yaklaşık 2 yıl önce uygulamaya başlanan geri dönüşüm projelerinden biri olan E-MÖP projesi, halkın desteğiyle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya için geri dönüştürmeyi sürdürüyor.

Eskimiş, bozulmuş ve kullanılamayan, büyük ev aletleri, küçük ev aletleri, bilgisayar ve parçaları, aydınlatmalar, ısıtıcılar, iş aletleri, elektronik oyuncaklar, atık piller, akümülatörlerin birer E-MÖP olarak kabul edildiği projeye destek her geçen gün artıyor.

Bu kapsamda Aydınlar Mahallesinde 7 bin metrekare alan üzerine kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde evlerde, ticari ve kurumsal iş yerlerinde oluşan atık elektrikli ve elektronik eşyalarla koltuk, kanepe gibi hacimli atıklar toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Tesiste toplanan atıklar, gruplarına göre ayrı konteynırlarda biriktiriliyor ve belli zamanlarda lisanslı geri kazanım tesislerine gönderiliyor.

Proje kapsamında 36 bin 950 kilogram elektronik elektrikli ürün, 24 bin 604 kilogram atık pil, 2 bin 459 atık yağ toplandı.

E-MÖP projesine destek olmak isteyen vatandaşların, "2414455 Alo Atık Hattı" ile irtibat sağlamaları yeterli oluyor.

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Kaynak: AA

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