Son dakika haberleri! Samsun merkezli FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na operasyon: 4 gözaltı
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Son dakika haberleri! Samsun merkezli FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na operasyon: 4 gözaltı

02.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:23
Son dakika haberleri! Samsun merkezli FETÖ'nün

Son dakika haberi: Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"nda yer aldıkları ve örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"nda yer aldıkları ve örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" içinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Samsun merkezli Sivas ve Muş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında muvazzaf, emekli askeri personel ve meslekten ihraç edilenlerin bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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