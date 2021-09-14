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Son dakika haberleri: Red Bull Cliff Diving'in İrlanda ayağında kazananlar Rhiannan Iffland ve Gary Hunt oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haberleri: Red Bull Cliff Diving'in İrlanda ayağında kazananlar Rhiannan Iffland ve Gary Hunt oldu

Son dakika haberleri... Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving'in İrlanda'da gerçekleştirilen etabının birincileri belli oldu.

Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving'in İrlanda'da gerçekleştirilen etabının birincileri belli oldu. İrlanda'da, Downpatrick Head'de düzenlenen heyecanlı mücadeleyi kadınlarda Rhiannan Iffland, erkeklerde Gary Hunt kazandı. Mostar'da, zirveyi yeniden ele geçiren Gary Hunt, İrlanda'da da zirveyi kimseye bırakmadı. Sporcuların mücadelesi, 22 Eylül'de İtalya'nın kuzeyindeki Puglia kentinde devam edecek.

Yüksekliği 30 metreyi bulan noktalardan serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving'de sezonun dördüncü yarışı İrlanda'da düzenlendi. Sporcular, Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan Downpatrick Head'de önemli bir mücadele sergiledi. Sarp kayalıklarda gerçekleştirilen yarışlar büyük heyecana sahne oldu. Dört kere dünya şampiyonu olan Rhiannan Iffland, bu sezon Fransa ve Bosna Hersek'in ardından İrlanda ayağında da harika atlayışlara imza atarak zirvenin sahibi oldu. Erkeklerde ise Bosna Hersek'teki mücadeleyle World Series'de 40. galibiyetini alan Gary Hunt İrlanda'da da birinci olmayı başardı.

Eşsiz bir güzelliğe sahip olan Downpatrick Head'deki heyecan dolu mücadelenin ardından kadınlarda Rhiannan Iffland'ın, erkeklerde Gary Hunt'ın genel klasman liderliği devam etti. Red Bull Cliff Diving'de sporcular, 22 Eylül'de İtalya'nın Puglia kentinde atlayış yapacak. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: Red Bull Cliff Diving'in İrlanda ayağında kazananlar Rhiannan Iffland ve Gary Hunt oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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